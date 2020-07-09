Пандемія: МВС Сербії вважає масові заворушення через карантин "спробою державного перевороту"

ukru
Ексклюзив
07:00 • 28425 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 45710 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 109165 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 156428 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 129689 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 142464 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144933 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128728 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182929 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126142 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 86182 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 133682 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 114163 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 100573 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 100862 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 28540 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 45847 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 59115 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 124130 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 128768 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 101015 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 101997 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120033 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136851 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135316 перегляди
Актуальне
Пандемія: МВС Сербії вважає масові заворушення через карантин "спробою державного перевороту"

Пандемія: МВС Сербії вважає масові заворушення через карантин "спробою державного перевороту"

Київ • УНН

 • 16000 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефановіч пояснив останні акції протесту в Белграді спробою захоплення влади тими, хто бажає прийти до керівництва країною без участі у виборах, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал РТС і радіостанцію B92.

На думку Стефановіча акції протесту не були викликані рішенням уряду ввести обмежувальні заходи на фоні нового спалаху коронавірусу, а були заздалегідь підготовлені.

При цьому глава МВС заявив, що поліцейські були досить стримані, хоча в них кидали каміння, пляшки із запальною сумішшю і навіть лопати. Він пообіцяв, що всі, хто причетний до насильства, будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше сербське видання “Вечерње новини” повідомляло про те, що заворушення в Белграді спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на фоні нового сплеску заражень коронавірусною інфекцією. Деякі демонстранти почали нападати на поліцейські машини. Стверджувалося, що у відповідь співробітники правоохоронних органів застосували кийки та сльозогінний газ.

Брифінг голови МВС Сербії Небойші Стефановіча, 8 липня 2020 року:

В середині квітня в Сербії щодня інфікувалися понад 400 осіб. До кінця травня ситуація стабілізувалася, що дозволило владі послабити карантинні заходи і скасувати режим надзвичайної ситуації. Однак в останні дні кількість щодня виявлених випадків знову почала зростати. Так, 8 липня в країні захворіли 357 осіб, що стало одним з найвищих показників за три останніх місяці.

Protesters are throwing stones at the parliament building in Belgrade in an attempt to break windows, while police continue to release tear gas. pic.twitter.com/aPxWX4luhe

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

A bird’s eye view of tonight’s protest in central Belgrade. Police cordon spreads across the city, throwing tear gas. Quite chaotic everywhere as officers and demonstrators continue to clash.

@ivonezy pic.twitter.com/jKLRWmSj92

— Marija Ristić (@Marien__R) July 8, 2020

Here ’s a glimpse of the police cordon that continues to spread across Belgrade while demonstrators continue to protest against the Serbian government’ s response to the country ’s worsening #coronavirus situation: pic.twitter.com/xrIUWRpsBV

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32