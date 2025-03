Пандемія: МВС Сербії вважає масові заворушення через карантин "спробою державного перевороту"

На думку Стефановіча акції протесту не були викликані рішенням уряду ввести обмежувальні заходи на фоні нового спалаху коронавірусу, а були заздалегідь підготовлені.

При цьому глава МВС заявив, що поліцейські були досить стримані, хоча в них кидали каміння, пляшки із запальною сумішшю і навіть лопати. Він пообіцяв, що всі, хто причетний до насильства, будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше сербське видання “Вечерње новини” повідомляло про те, що заворушення в Белграді спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на фоні нового сплеску заражень коронавірусною інфекцією. Деякі демонстранти почали нападати на поліцейські машини. Стверджувалося, що у відповідь співробітники правоохоронних органів застосували кийки та сльозогінний газ.

Брифінг голови МВС Сербії Небойші Стефановіча, 8 липня 2020 року:

В середині квітня в Сербії щодня інфікувалися понад 400 осіб. До кінця травня ситуація стабілізувалася, що дозволило владі послабити карантинні заходи і скасувати режим надзвичайної ситуації. Однак в останні дні кількість щодня виявлених випадків знову почала зростати. Так, 8 липня в країні захворіли 357 осіб, що стало одним з найвищих показників за три останніх місяці.

Protesters are throwing stones at the parliament building in Belgrade in an attempt to break windows, while police continue to release tear gas. pic.twitter.com/aPxWX4luhe

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

A bird’s eye view of tonight’s protest in central Belgrade. Police cordon spreads across the city, throwing tear gas. Quite chaotic everywhere as officers and demonstrators continue to clash.



@ivonezy pic.twitter.com/jKLRWmSj92

— Marija Ristić (@Marien__R) July 8, 2020

Here ’s a glimpse of the police cordon that continues to spread across Belgrade while demonstrators continue to protest against the Serbian government’ s response to the country ’s worsening #coronavirus situation: pic.twitter.com/xrIUWRpsBV

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020