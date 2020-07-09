Пандемия: МВД Сербии считает массовые беспорядки из-за карантина "попыткой государственного переворота"

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 38112 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 56638 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 110311 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119233 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122304 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 160120 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119119 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148501 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104752 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102972 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 97516 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 34064 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 83980 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 102133 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 54870 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 120288 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 160121 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 148504 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 398654 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 348807 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 20427 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 22539 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 98578 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110523 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138374 просмотра
Актуальное
Пандемия: МВД Сербии считает массовые беспорядки из-за карантина "попыткой государственного переворота"

Пандемия: МВД Сербии считает массовые беспорядки из-за карантина "попыткой государственного переворота"

Киев  •  УНН

 • 15979 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович объяснил последние акции протеста в Белграде попыткой захвата власти теми, кто желает прийти к руководству страной без участия в выборах, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал РТС и радиостанцию B92.

По мнению Стефановича акции протеста не были вызваны решением правительства ввести ограничительные меры на фоне новой вспышки коронавируса, а были заранее подготовлены.

При этом глава МВД заявил, что полицейские были достаточно сдержанны, хотя в них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и даже лопаты. Он пообещал, что все, кто причастен к насилию, будут привлечены к ответственности.

Ранее сербское издание “Вечерње новости” сообщало о том, что беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне нового всплеска заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые демонстранты начали нападать на полицейские машины. Утверждалось, что в ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки и слезоточивый газ.

Брифинг главы МВД Сербии Небойши Стефановича, 8 июля 2020 года:

В середине апреля в Сербии ежедневно заболевали более 400 человек. К концу мая ситуация стабилизировалась, что позволило властям ослабить карантинные меры и отменить режим чрезвычайной ситуации. Однако в последние дни число ежедневно выявленных случаев вновь начало расти. Так, 8 июля в стране заболели 357 человек, что стало одним из самых высоких показателей за три последних месяца.

Protesters are throwing stones at the parliament building in Belgrade in an attempt to break windows, while police continue to release tear gas. pic.twitter.com/aPxWX4luhe

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

A bird's eye view of tonight's protest in central Belgrade. Police cordon spreads across the city, throwing tear gas. Quite chaotic everywhere as officers and demonstrators continue to clash.

@ivonezy pic.twitter.com/jKLRWmSj92

— Marija Ristić (@Marien__R) July 8, 2020

Here's a glimpse of the police cordon that continues to spread across Belgrade while demonstrators continue to protest against the Serbian government's response to the country's worsening #coronavirus situation: pic.twitter.com/xrIUWRpsBV

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 8, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы