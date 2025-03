Пандемия: МВД Сербии считает массовые беспорядки из-за карантина "попыткой государственного переворота"

По мнению Стефановича акции протеста не были вызваны решением правительства ввести ограничительные меры на фоне новой вспышки коронавируса, а были заранее подготовлены.

При этом глава МВД заявил, что полицейские были достаточно сдержанны, хотя в них бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и даже лопаты. Он пообещал, что все, кто причастен к насилию, будут привлечены к ответственности.

Ранее сербское издание “Вечерње новости” сообщало о том, что беспорядки в Белграде вспыхнули после сообщения о возможном введении в городе комендантского часа на фоне нового всплеска заражений коронавирусной инфекцией. Некоторые демонстранты начали нападать на полицейские машины. Утверждалось, что в ответ сотрудники правоохранительных органов применили дубинки и слезоточивый газ.

Брифинг главы МВД Сербии Небойши Стефановича, 8 июля 2020 года:

В середине апреля в Сербии ежедневно заболевали более 400 человек. К концу мая ситуация стабилизировалась, что позволило властям ослабить карантинные меры и отменить режим чрезвычайной ситуации. Однако в последние дни число ежедневно выявленных случаев вновь начало расти. Так, 8 июля в стране заболели 357 человек, что стало одним из самых высоких показателей за три последних месяца.

Protesters are throwing stones at the parliament building in Belgrade in an attempt to break windows, while police continue to release tear gas. pic.twitter.com/aPxWX4luhe

A bird's eye view of tonight's protest in central Belgrade. Police cordon spreads across the city, throwing tear gas. Quite chaotic everywhere as officers and demonstrators continue to clash.



Here's a glimpse of the police cordon that continues to spread across Belgrade while demonstrators continue to protest against the Serbian government's response to the country's worsening #coronavirus situation: pic.twitter.com/xrIUWRpsBV

