Пандемія: президент Сербії ввів комендантську годину через новий спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент Сербії Александр Вучіч заявив, що введе комендантську годину у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусною інфекцією у Белграді. Про це він повідомив в зверненні до нації, передає місцевий телеканал РТС, зазначає УНН.
“З п’ятниці по понеділок введемо тривалу комендантську годину”, — сказав він. Глава держави заявив, що хотів би ввести комендантську годину по всій Сербії, але порадиться з цього питання з урядом і кризовим штабом.
Вучіч заявив, що з 8 липня вводиться заборона на збори більше п’яти осіб в приміщенні і на вулиці. Рішення обумовлено тим, що епідеміологічна ситуація у Белграді турбує місцеву владу, пояснив глава Сербії.
За словами Вучіча, Сербія готується до нової хвилі коронавірусу, тому було прийнято рішення побудувати дві великі лікарні для заражених COVID-19, а також жителям країни буде надано десять модульних лікарень, які будуть переміщатися в різні місця за необхідності.
МОЗ республіки повідомив, що на 7 липня за все в країні було зареєстровано 16 719 підтверджених випадків захворювання і 330 випадків смерті. За добу виявлено 299 заражень і померли 13 осіб. Загальна кількість активних випадків становить 2942.
За даними ВООЗ в країні — 16 420 випадків захворювання, 317 осіб — загинули.
Згідно з даними, опублікованими РТС, зростання заражень в Сербії фіксувалося з кінця червня. 22 червня в країні було зафіксовано 102 нових випадки коронавірусу, 24 червня — 193, а 1 липня — 359, що стало піковим значенням.
Раніше, в в сербській столиці ввели режим надзвичайної ситуації через повторний спалах COVID-19.