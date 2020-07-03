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Пандемія: у сербській столиці ввели режим надзвичайної ситуації через повторний спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Влада сербської столиці вводить у місті режим надзвичайної ситуації (НС) в зв’язку зі спалахом коронавірусу. Як повідомила в п’ятницю пресслужба мерії столиці, режим НС введено як превентивний захід для захисту життів громадян, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал РТС і видання “Вечерње новости”.

Це рішення градоначальника Белграда Зорана Радойічіча вступає в силу з моменту публікації, уточнює пресслужба.

Раніше Радойічіч повідомив, що в рамках режиму НС будуть заборонені зібрання людей до 100 осіб в закритому приміщенні і до 500 осіб на відкритому повітрі, нічні клуби не зможуть працювати з 23 до 6 годин, як і кафе, які не мають відкритих веранд. Буде необхідним носіння масок, за недотримання цих заходів будуть вводитися штрафи. Мер повідомив, що в даний момент 82,5% всіх інфікованих коронавірусом у Сербії припадають на Белград.

2 липня в Сербії було зафіксовано найбільшу кількість заражених коронавірусом з середини квітня. За добу кількість інфікованих збільшилася на 359 осіб і склала 15 195, кількість летальних випадків зросла до 287. Раніше Національна координаційна рада по боротьбі з коронавірусом посилила ряд епідеміологічних заходів в країні. Так, в столиці знову введено обов’язкове носіння масок у транспорті та громадських місцях (в закритих приміщеннях).

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