Пандемия: в сербской столице ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повторной вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщила в пятницу пресс-служба мэрии столицы, режим ЧС введен в качестве превентивной меры для защиты жизней граждан, передает УНН со ссылкой на местный телеканал РТС и издание “Вечерње новости”.
Это решение градоначальника Белграда Зорана Радойичича вступает в силу с момента публикации, уточняет пресс-служба.
Ранее Радойичич сообщил, что в рамках режима ЧС будут запрещены собрания людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе, ночные клубы не смогут работать с 23 до 6 часов, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Будет необходимым ношение масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы. Мэр сообщил, что в настоящий момент 82,5% всех инфицированных коронавирусом в Сербии приходятся на Белград.
2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287. Ранее Национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом ужесточил ряд эпидемиологических мер в стране. Так, в столице снова введено обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах (в закрытых помещениях).