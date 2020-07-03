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4 марта, 15:53 • 119416 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122447 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Пандемия: в сербской столице ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повторной вспышки COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщила в пятницу пресс-служба мэрии столицы, режим ЧС введен в качестве превентивной меры для защиты жизней граждан, передает УНН со ссылкой на местный телеканал РТС и издание “Вечерње новости”.

Это решение градоначальника Белграда Зорана Радойичича вступает в силу с момента публикации, уточняет пресс-служба.

Ранее Радойичич сообщил, что в рамках режима ЧС будут запрещены собрания людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек на открытом воздухе, ночные клубы не смогут работать с 23 до 6 часов, как и кафе, не имеющие открытых веранд. Будет необходимым ношение масок, за несоблюдение этих мер будут вводиться штрафы. Мэр сообщил, что в настоящий момент 82,5% всех инфицированных коронавирусом в Сербии приходятся на Белград.

2 июля в Сербии было зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом с середины апреля. За сутки количество инфицированных увеличилось на 359 человек и составило 15 195, число летальных исходов возросло до 287. Ранее Национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом ужесточил ряд эпидемиологических мер в стране. Так, в столице снова введено обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах (в закрытых помещениях).

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