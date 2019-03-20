В САП сомневаются в объективности внутренней проверки в НАБУ по "оборонному делу"

"То, что только сейчас внутренний контроль начал какую-то проверку, свидетельствует о том, что делается все, чтобы эту тему замолчать. Я за внутренним контролем присматриваю весь период его существования. За этот период не было направлено ни одного дела, где было доказано вину, хотя факты таковы оказывались. Поэтому лелеять надежду на то, что внутренний контроль разберется, у меня оснований нет", - отметил Холодницкий.

По его словам, факт сокрытия дела о коррупции вокруг "Укроборонпрома" со стороны НАБУ является "позором". По его мнению, если бы следствие по делу о коррупции в "оборонке" началось еще два года назад, когда материалы попали в НАБУ, сегодня бы в суде были бы уже первые приговоры по этому делу.

При этом он добавил, что сейчас есть соответствующее производство ГБР по этому делу, которое, независимо от расследования внутреннего контроля, будет проводить расследование и принимать решения.

Напомним, двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании относительно коррупции в оборонке, отстраненно на время проведения служебного расследования. Такое решение принял Директор НАБУ Артем Сытник учитывая общественный резонанс и после консультаций с членами Совет общественного контроля НАБУ и Управлением внутреннего контроля НАБУ.



Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и другим фигурантам "оборонного дела".