У САП сумніваються в об’єктивності внутрішньої перевірки в НАБУ щодо “оборонної справи”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі сумніваються в об’єктивності внутрішньої перевірки в Національному антикорупційному бюро щодо приховування"оборонної справи“. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький після засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції, передає кореспондент УНН.
“Те, що тільки зараз внутрішній контроль розпочав якусь перевірку, свідчить про те, що робиться все, щоб цю тему замовчати. Я за внутрішнім контролем наглядаю весь період його існування. За цей період не було спрямовано жодної справи, де було доведено вину, хоча факти такі виявлялись. Тому плекати надію на те, що внутрішній контроль розбереться, в мене підстав немає”, — зазначив Холодницький.
За його словами, факт приховування справи щодо корупції навколо “Укроборонпрому” з боку НАБУ є “ганьбою”. На його думку, якби слідство в справі щодо корупції в “оборонці” розпочалось ще два роки тому, коли матеріали потрапили до НАБУ, сьогодні б у суді були б уже перші вироки по цій справі.
При цьому він додав, що наразі є відповідне провадження ДБР щодо цієї справи, яке, не залежно від розслідування внутрішнього контролю, буде проводити розслідування і приймати рішення.
Нагадаємо, двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо корупції в оборонці, відсторонено на час проведення службового розслідування. Таке рішення прийняв Директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Рада громадського контролю НАБУ й Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах “оборонної” справи.