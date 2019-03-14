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НАБУ відсторонило двох детективів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо корупціїї в оборонці, відсторонено на час проведення службового розслідування. Таке рішення прийняв Директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Рада громадського контролю НАБУ й Управлінням внутрішнього контролю НАБУ, передає УНН.

НАБУ відсторонило двох детективів

"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами. Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів. По завершенню результати службового розслідування ми передамо до ДБР та повідомимо про них громадськість", — зазначив Артем Ситник.

Як повідомляв, ДБР викличе на допит правоохоронців, які фігурують у розслідуванні розкрадань в "оборонці"

Як повідомляв УНН, САП порушила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені журналістами щодо розкрадань в оборонному комплексі України.

Раніше повідомлялося, що сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.

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