НАБУ відсторонило двох детективів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Двох детективів, згаданих у журналістському розслідуванні щодо корупціїї в оборонці, відсторонено на час проведення службового розслідування. Таке рішення прийняв Директор НАБУ Артем Ситник з огляду на суспільний резонанс та після консультацій з членами Рада громадського контролю НАБУ й Управлінням внутрішнього контролю НАБУ, передає УНН.
"Для максимальної ефективності службового розслідування та мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я прийняв рішення відсторонити детективів, задіяних у підготовці листів, оприлюднених журналістами. Переконаний, у ситуації, що склалася, потрібно виважено підійти до аналізу фактів. По завершенню результати службового розслідування ми передамо до ДБР та повідомимо про них громадськість", — зазначив Артем Ситник.
Як повідомляв, ДБР викличе на допит правоохоронців, які фігурують у розслідуванні розкрадань в "оборонці".
Як повідомляв УНН, САП порушила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені журналістами щодо розкрадань в оборонному комплексі України.
Раніше повідомлялося, що сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.