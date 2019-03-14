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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАБУ отстранило двух детективов

Киев • УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании по коррупцию в оборонке, отстраненно на время проведения служебного расследования. Такое решение принял Директор НАБУ Артем Сытник учитывая общественный резонанс и после консультаций с членами Совет общественного контроля НАБУ и Управлением внутреннего контроля НАБУ, передает УНН.

НАБУ отстранило двух детективов

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами. Убежден, в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и сообщим о них общественность", - отметил Артем Сытник.

Как сообщал, ГБР вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в расследовании хищений в "оборонке" .

Как сообщал УНН, САП возбудила уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Ранее сообщалось, что сумма убытков по делам о схемах на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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