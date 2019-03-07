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Збитки від схем в “Укроборонпромі” становлять 1 млрд грн — НАБУ

Збитки від схем в “Укроборонпромі” становлять 1 млрд грн — НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Сума збитків по справах щодо схем на підприємствах “Укроборонпрому” становить близько 1 млрд грн. Про це у четвер, 7 березня, заявив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Загалом по розслідуваннях фігурує 10 державних підприємств, які входять у структуру „Укроборонпрому“, скоєні з 2014 по 2017 роки. Збитки, за попередніми даними, і частково вони підтверджені експертизами, становлять близько 1 млрд грн. Всього розслідується 25 проваджень”, — зазначив Ситник.

За його словами, більшість схем пов’язані з тим, що військова техніка і майно були викрадені або списані, або було реалізовано по заниженій ціні, а потім, коли виникла потреба в держави у цій техніці, вона реалізовувалась за повну вартість. Зокрема такою діяльністю займались посадовці Львівського бронетанкового заводу, керівник якого був нещодавно затриманий. Збитки по цій справі становлять 15 млн грн.

Крім того, триває ознайомлення з матеріалами слідства щодо розкрадання при будівництві проекту “Стіна”, по якому сума збитків становить понад 16 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.

Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства “Спецтехноекспорт” (далі — ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”), причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн з реалізації прикордонного фортифікаційного проекту “Стіна” 8 посадовцями.

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