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П’яти чинним та колишнім службовцям “Спецтехноекспорту” повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства “Спецтехноекспорт” (далі — ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”), причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень, передає УНН із посиланням на прес-службу САП.

Крім того, за даними прес-служби, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокурорами САП спільно з детективами НАБУ повідомлено про підозру ще чотирьом чинним та колишнім високопосадовцям ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”.

Посадовцям інкриміновано вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища за попередньою змовою розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, тобто скоєння злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”, із залученням своїх заступників, директора департаменту та завідувача сектору цього підприємства, організував злочинну схему розтрати належних державі в особі державного підприємства “Завод 410 ЦА” коштів та виведення їх закордон на користь іноземної юридичної особи.

“Так, у ході виконання зовнішньоекономічного контракту на постачання продукції військового призначення, укладеного ДП ДГЗП „Спецтехноекспорт“ як розпорядником майна ДП „Завод 410 ЦА“ з Міністерством оборони Індії, вищевказана посадова особа, шляхом підписання відповідної угоди, залучила до його супроводження агента (посередника) — компанію-резидента Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Згідно з умовами цієї угоди агент як комерційний посередник взяв на себе зобов’язання здійснити від імені, в інтересах, за рахунок та під контролем ДП ДГЗП „Спецтехноекспорт“ заходи (надати послуги) з метою укладення (організації укладення) та подальшого виконання вищевказаного контракту.

За такі послуги, на підставі підписаних зазначеними службовими особами ДП ДГЗП „Спецтехноекспорт“ актів виконання робіт та платіжних доручень, з рахунку дочірнього підприємства на рахунок іноземного агента протягом 2015 року було перераховано належні ДП „Завод 410 ЦА“ державні кошти в сумі 2,2 млн доларів США”, — йдеться у повідомленні.

За даними САП, зібрані слідством докази свідчать про те, що згаданий посередник жодних послуг, пов’язаних з укладенням (організацією укладення) або подальшим виконанням вказаного зовнішньоекономічного контракту, не надавав.

Таким чином, внаслідок протиправних дій службових осіб ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт” та безпідставного перерахунку агенту коштів за ненадані послуги, державі в особі ДП “Завод 410 ЦА” спричинено матеріальні збитки на суму еквівалентну 55,5 млн гривень, повідомили у прес-службі.

У САП додали, що наразі зазначені особи, у тому числі колишній та нинішній директори дочірнього підприємства, затримані в порядку, передбаченому ст.208 КПК України. До суду готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів, пов‘язаних з триманням під вартою.

Нагадаємо, чинного та колишнього директорів "Спецтехноекспорту" затримали за підозрою у розтраті 2,2 млн доларів.

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