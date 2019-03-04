Через "Укроборонпром" в середу збереться РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що у середу планується проведення засідання РНБО з питань реформування "Укроборонпрому", передає УНН.
"Ми давно планували засідання РНБО з питань реформування "Укроборонпрому" та посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського та суспільного контролю за діяльністю оборонного сектора. Зранку доручив Олександру Турчинову підготувати це засідання на середу", - сказав Президент.
Раніше Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.
Як повідомлв УНН, Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.
Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.
Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.