Луценко наступного тижня хоче пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в ЗСУ

”Планую наступного тижня пред'явити підозру усім винним, і показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї, будуть відповідати згідно з чинним законодавством. Підозра буде вручена тому підприємству, яке переводило зароблені кошти у готівку, не сплачуючи при цьому жодних податків. І, власне, це підприємство буде предметом підозри”, - заявив Луценко.



Як повідомлв УНН, Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.



Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.

Як повідомляв УНН, днями в ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.