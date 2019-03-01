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Луценко наступного тижня хоче пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в ЗСУ

Луценко наступного тижня хоче пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в Збройних силах України. Про це Генпрокурор сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. 

”Планую наступного тижня пред'явити підозру усім винним, і показати суспільству, що ця фірма, як і десятки до неї, будуть відповідати згідно з чинним законодавством. Підозра буде вручена тому підприємству, яке переводило зароблені кошти у готівку, не сплачуючи при цьому жодних податків. І, власне, це підприємство буде предметом підозри”, - заявив Луценко.

Як повідомлв УНН, Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів

Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.

Як повідомляв УНН, днями в ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.

Українські Національні Новини

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