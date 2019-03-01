Луценко на следующей неделе хочет предъявить подозрение "всем виновным" в хищении в ВСУ

"Планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее, будет отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. И, собственно, это предприятие будет предметом подозрения", - заявил Луценко.



Как повидомлв УНН, Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.



Напомним, подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит в течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании.

Как сообщал УНН, на днях в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.

Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.