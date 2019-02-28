Рада доручила ТСК розслідувати розкрадання в "оборонці"

Проект постанови № 10104 про невідкладне розслідування фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо зловживань в Державному концерні "Укроборонпром" та причетності до цього посадових осіб раніше подали голови фракцій "Народний фронт" Максим Бурбак і "Блок Петра Порошенка" - Артур Герасимов сьогодні. 28 лютого. Він був розглянутий за скороченою процедурою і в той же день проголосований.

Згідно цієї постанови, повноваження ТСК Верховної Ради України для проведення розслідування щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки розповсюджуються на будь-які правопорушення в оборонній сфері, в тому числі в 2018 – 2019 роках.

Відповідно до проекту постанови, ТСК має провести публічне засідання разом із представниками Генпрокуратури, САП, НАБУ, Міноборони, державного концерну "Укроборонпром" та іншими посадовцями щодо розслідування оприлюднених фактів зловживань в оборонній сфері.

Верховна Рада, зі свого боку, має якомога швидше заслухати звіт ТСК про виконану роботу.

Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.



Як повідомляв УНН, днями в ЗМІ з'явилась інформація, що детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні , та нададуть їй належну оцінку.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.