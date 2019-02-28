Рада поручила ВСК расследовать хищения в "оборонке"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект постановления № 10104 о безотлагательном расследования фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в Государственном концерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц ранее подали главы фракций "Народный фронт" Максим Бурбаки и "Блок Петра Порошенко" - Артур Герасимов сегодня, 28 февраля. Он был рассмотрен по сокращенной процедуре и в тот же день проголосован.
Согласно этому постановлению, полномочия ВСК Верховной Рады Украины для проведения расследования по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018 - 2019 годах.
Согласно проекту постановления, ВСК должна провести публичное заседание совместно с представителями Генпрокуратуры, САП, НАБУ, Минобороны, государственного концерна "Укроборонпром" и другими должностными лицами по расследованию обнародованных фактов злоупотреблений в оборонной сфере.
Верховная Рада, со своей стороны, как можно быстрее заслушать отчет ВСК о проделанной работе.
Напомним, подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании.
Как сообщал УНН, на днях в СМИ появилась информация, что детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку.
Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.