Порошенко заявляє, що звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО

"Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його знято й з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - сказав Президент.



Додамо, що на даний момент на сайті Президента такого указу поки не опубліковано.



Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.



Як повідомлв УНН, Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.



Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.



