Порошенко заявляет, что уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО, передает УНН.
"Сегодня утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - сказал Президент.
Добавим, что на данный момент на сайте Президента такого указа пока не опубликовано.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрение "всем виновным" в хищении в Вооруженных силах Украины.
Как повидомлв УНН, Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутата.
Напомним, подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании.
Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.