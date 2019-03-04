Из-за "Укроборонпрома" в среду соберется СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду планируется проведение заседания СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома", передает УНН.
"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширение правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - сказал Президент.
Ранее Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрение "всем виновным" в хищении в Вооруженных силах Украины.
Как повидомлв УНН, Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.
Напомним, подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании .
Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.