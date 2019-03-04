Чинного та колишнього директорів "Спецтехноекспорту" затримали за підозрою у розтраті 2,2 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”, що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
“...детективи НАБУ та САП затримали чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП „Спецтехноекспорт“ (входить до складу державного концерну „Укроборонпром“) за підозрою у розтраті 2,225 млн дол.”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.
Нагадаємо, у 2017 році вдома у директора ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" під час обшуку слідчі виявили 120 тис. дол.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України підозрює посадовців ДП "Укроборонпром" у "вимиванні" 200 млн грн з оборонного бюджету на фіктивну фірму.