Действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" задержали по подозрению в растрате 2,2 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"... детективы НАБУ и САП задержали действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" (входит в состав государственного концерна "Укроборонпром") по подозрению в растрате 2,225 млн долл.", - говорится в сообщении.
По информации НАБУ, также задержаны еще трое бывших должностных лиц госпредприятия.
Напомним, в 2017 году дома у директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" во время обыска следователи обнаружили 120 тыс. долл.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц ГП "Укроборонпром" в "вымывании" 200 млн грн из оборонного бюджета на фиктивную фирму.