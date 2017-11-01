Під час обшуку у директора "Спецтехноекспорту" слідчі знайшли 120 тис. дол. - джерело

"У директора ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" вдома під час обшуку було виявлено 120 тисяч доларів", - повідомив співрозмовник агентства.

Крім того слідчі у п’ятницю провели обшуки у за місцем проживання бухгалтера держпідприємства, а також у приміщенні самого ДП.

При цьому співрозмовник додав, що Слідче управління ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ розслідує кримінальне провадження, відкрите за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України підозрює посадовців ДП "Укроборонпром" у "вимиванні" 200 млн грн з оборонного бюджету на фіктивну фірму.