Під час обшуку у директора "Спецтехноекспорту" слідчі знайшли 120 тис. дол. - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вдома у директора ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" під час обшуку слідчі виявили 120 тис. дол. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
"У директора ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" вдома під час обшуку було виявлено 120 тисяч доларів", - повідомив співрозмовник агентства.
Крім того слідчі у п’ятницю провели обшуки у за місцем проживання бухгалтера держпідприємства, а також у приміщенні самого ДП.
При цьому співрозмовник додав, що Слідче управління ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ розслідує кримінальне провадження, відкрите за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України підозрює посадовців ДП "Укроборонпром" у "вимиванні" 200 млн грн з оборонного бюджету на фіктивну фірму.