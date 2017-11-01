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Під час обшуку у директора "Спецтехноекспорту" слідчі знайшли 120 тис. дол. - джерело

Під час обшуку у директора "Спецтехноекспорту" слідчі знайшли 120 тис. дол. - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вдома у директора ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" під час обшуку слідчі виявили 120 тис. дол. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

"У директора ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" вдома під час обшуку було виявлено 120 тисяч доларів", - повідомив співрозмовник агентства.

Крім того слідчі у п’ятницю провели обшуки у за місцем проживання бухгалтера держпідприємства, а також у приміщенні самого ДП.

При цьому співрозмовник додав, що Слідче управління ДФС під процесуальним керівництвом ГПУ розслідує кримінальне провадження, відкрите за фактом розтрати службовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" державних коштів в сумі 198 млн грн шляхом виведення коштів через фіктивні підприємства.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України підозрює посадовців ДП "Укроборонпром" у "вимиванні" 200 млн грн з оборонного бюджету на фіктивну фірму.

Українські Національні Новини

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