Во время обыска у директора "Спецтехноэкспорта" следователи нашли 120 тыс. долл. - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дома у директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" во время обыска следователи обнаружили 120 тыс. долл. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"У директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" дома при обыске было обнаружено 120 000 долларов", - сообщил собеседник агентства.
Кроме того следователи в пятницу провели обыски в по месту жительства бухгалтера госпредприятия, а также в помещении самого ГП.
При этом собеседник добавил, что Следственное управление ГФС под процессуальным руководством ГПУ расследует уголовное производство, открытое по факту растраты должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" государственных средств в сумме 198 млн грн путем вывода средств через фиктивные предприятия.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц ГП "Укроборонпром" в "вымывании" 200 млн грн из оборонного бюджета на фиктивную фирму.