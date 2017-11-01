Во время обыска у директора "Спецтехноэкспорта" следователи нашли 120 тыс. долл. - источник

"У директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" дома при обыске было обнаружено 120 000 долларов", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того следователи в пятницу провели обыски в по месту жительства бухгалтера госпредприятия, а также в помещении самого ГП.

При этом собеседник добавил, что Следственное управление ГФС под процессуальным руководством ГПУ расследует уголовное производство, открытое по факту растраты должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" государственных средств в сумме 198 млн грн путем вывода средств через фиктивные предприятия.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц ГП "Укроборонпром" в "вымывании" 200 млн грн из оборонного бюджета на фиктивную фирму.