Во время обыска у директора "Спецтехноэкспорта" следователи нашли 120 тыс. долл. - источник

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51545 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 118927 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103984 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106724 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105609 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 95960 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104437 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102260 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143718 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116336 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Во время обыска у директора "Спецтехноэкспорта" следователи нашли 120 тыс. долл. - источник

Во время обыска у директора "Спецтехноэкспорта" следователи нашли 120 тыс. долл. - источник

Киев  •  УНН

 • 14885 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дома у директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" во время обыска следователи обнаружили 120 тыс. долл. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

"У директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" дома при обыске было обнаружено 120 000 долларов", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того следователи в пятницу провели обыски в по месту жительства бухгалтера госпредприятия, а также в помещении самого ГП.

При этом собеседник добавил, что Следственное управление ГФС под процессуальным руководством ГПУ расследует уголовное производство, открытое по факту растраты должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" государственных средств в сумме 198 млн грн путем вывода средств через фиктивные предприятия.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц ГП "Укроборонпром" в "вымывании" 200 млн грн из оборонного бюджета на фиктивную фирму.

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