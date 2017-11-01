ГПУ підозрює посадовців Укроборонпрому у "вимиванні" 200 млн грн

"В пятницю медіаспільнота не помітила подію, коли не дивлячись на серйозний супротив, ДФС разом з ГПУ провела обшук на ДП "Укроборонпром". (Ми обґрунтовано підозрюємо, що посадовці цього ДП в уже встановлену слідством фіктивну структуру "вимили" 200 млн (грн - ред.) оборонного бюджету", - сказав Луценко.

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Як повідомляли ЗМІ, 27 жовтня співробітники Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби провели обшуки у керівників держпідприємства "Спецтехноекспорт".