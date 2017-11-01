ГПУ підозрює посадовців Укроборонпрому у "вимиванні" 200 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України підозрює посадовців ДП "Укроборонпром" у "вимиванні" 200 млн грн з оборонного бюджету на фіктивну фірму. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"В пятницю медіаспільнота не помітила подію, коли не дивлячись на серйозний супротив, ДФС разом з ГПУ провела обшук на ДП "Укроборонпром". (Ми обґрунтовано підозрюємо, що посадовці цього ДП в уже встановлену слідством фіктивну структуру "вимили" 200 млн (грн - ред.) оборонного бюджету", - сказав Луценко.
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Як повідомляли ЗМІ, 27 жовтня співробітники Генеральної прокуратури України та Державної фіскальної служби провели обшуки у керівників держпідприємства "Спецтехноекспорт".