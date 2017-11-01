ГПУ подозревает должностных лиц Укроборонпрома в "вымывании" 200 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц ГП "Укроборонпром" в "вымывании" 200 млн грн из оборонного бюджета на фиктивную фирму. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"В пятницу медиасообщество не заметило событие, когда несмотря на серьезное сопротивление, ГФС вместе с ГПУ провела обыск на ГП "Укроборонпром". (Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого ГП в уже установленную следствием фиктивную структуру "вымыли" 200 млн (грн - ред.) оборонного бюджета", - сказал Луценко.
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Как сообщали СМИ, 27 октября сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт".