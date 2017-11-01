ГПУ подозревает должностных лиц Укроборонпрома в "вымывании" 200 млн грн

"В пятницу медиасообщество не заметило событие, когда несмотря на серьезное сопротивление, ГФС вместе с ГПУ провела обыск на ГП "Укроборонпром". (Мы обоснованно подозреваем, что должностные лица этого ГП в уже установленную следствием фиктивную структуру "вымыли" 200 млн (грн - ред.) оборонного бюджета", - сказал Луценко.

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Как сообщали СМИ, 27 октября сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы провели обыски у руководителей госпредприятия "Спецтехноэкспорт".