Пяти действующим и бывшим служащим "Спецтехноэкспорта" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" (далее - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"), причастного к организации преступной схемы растраты средств, что причинило государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
Кроме того, по данным пресс-службы, во время осуществления процессуального руководства в уголовном производстве прокурорами САП совместно с детективами НАБУ сообщено о подозрении еще четырем действующим и бывшим высокопоставленным ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт".
Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленного, с использованием служебного положения по предварительному сговору растраты имущества, повлекшее тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 5 191, ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что бывший директор ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ГА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.
"Так, в ходе выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" как распорядителя имущества ГП "Завод 410 ГА" с Министерством обороны Индии, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника ) - компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов.
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По условиям этого соглашения агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и последующего выполнения вышеуказанного контракта.
За такие услуги, на основании подписанных указанными должностными лицами ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" актов выполнения работ и платежных поручений, со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента в течение 2015 года было перечислено надлежащие ГП "Завод 410 ГА" государственные средства в сумме 2,2 млн долларов", - говорится в сообщении.
По данным САП, собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял.
Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" и безосновательного пересчета агенту средств за предоставленные услуги, государству в лице ГП "Завод 410 ГА" нанесено материальный ущерб на сумму эквивалентную 55,5 млн гривен, сообщили в пресс-службе.
В САП добавили, что сейчас указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны в порядке, предусмотренном ст.208 УПК Украины. В суд готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения, связанных с содержанием под стражей.
Напомним, действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" задержали по подозрению в растрате 2,2 млн долларов.