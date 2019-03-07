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Убытки от схем в "Укроборонпроме" составляют 1 млрд грн - НАБУ

Убытки от схем в "Укроборонпроме" составляют 1 млрд грн - НАБУ

Киев  •  УНН

 • 15987 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Сумма убытков по делам про схемы на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн. Об этом в четверг, 7 марта, заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В целом по расследованиям фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома", совершенные с 2014 по 2017 годы. Ущерб, по предварительным данным, и частично они подтверждены экспертизами, составляют около 1 млрд грн. Всего расследуется 25 производств", - отметил Сытник.

По его словам, большинство схем связаны с тем, что военная техника и имущество были похищены или списаны, или было реализовано по заниженной цене, а потом, когда возникает необходимость у государства в этой технике, она реализовывалась за полную стоимость. В частности такой деятельностью занимались должностные лица Львовского бронетанкового завода, руководитель которого был недавно задержан. Убытки по этому делу составляют 15 млн грн.

Кроме того, продолжается ознакомление с материалами следствия о хищении при строительстве проекта "Стена", по которому сумма ущерба составляет более 16 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировали еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" (далее - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"), причастного к организации преступной схемы растраты средств, причинившее государственному предприятию ущерб на сумму 55, 5 млн гривен.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн по реализации пограничного фортификационного проекта "Стена" 8 чиновниками.

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