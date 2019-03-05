НАБУ відкрили ще одне провадження щодо корупції в оборонці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро зареєстрували ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
“Відомості до ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівників державної компанії „Укрспецекспорт“, під час здійснення закупівлі деталей та комплектуючих для авіатехніки”, — йдеться у повідомленні.
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У відомстві зазначають, аби запобігти поширенню недостовірної інформації, наведені факти та листування між фігурантами оприлюднених трьох частин згаданого розслідування журналістів, які, припускаємо, можуть міститися в матеріалах розслідування військової прокуратури, ГПУ до НАБУ ніколи не передавала.
“НАБУ отримало матеріали, які стосуються інших фактів, що були долучені до розслідування детективів”, — додали в НАБУ.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що у середу планується проведення засідання РНБО з питань реформування “Укроборонпрому”.
Нагадаємо, в оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн.