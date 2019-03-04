Порошенко хоче, щоб розслідуванням корупції в оборонці займалося НАБУ

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Національне антикорупційне бюро України розслідувати викладені у ЗМІ факти щодо оборудок в оборонній галузі, передає УНН. 

"За кілька років жодного разу не дозволив собі звертатися до керівництва НАБУ з питань конкретного розслідування. Роблю це вперше. Публічно звертаюсь із закликом до НАБУ розслідувати резонансні публікації і розставити усі крапки над "і". Якщо хто винен – покарати! Увечері планую переговорити телефоном з керівництвом НАБУ. Це – новий антикорупційний орган, який має репутацію точно незалежного від української влади органу. І це дуже важливо для суспільної довіри до результатів розслідування", - сказав Президент. 

Раніше Президент України заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня планує пред'явити підозру ”усім винним” у розкраданні в Збройних силах України.

Як повідомлв УНН, Верховна Рада доручила парламентській тимчасовій комісії (ТСК) розслідувати факти розкрадань у Збройних силах. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів.

Нагадаємо, підозри фігурантам справи щодо закупівлі деталей для виробництва зброї в Україні Генеральна прокуратура вручить протягом лічених днів, оскільки вже вийшла на фінішну пряму в своєму розслідуванні.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.


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