Порошенко хочет, чтобы расследованием коррупции в оборонке занималось НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать изложенные в СМИ факты относительно сделок в оборонной отрасли, передает УНН.
"За несколько лет ни разу не позволил себе обращаться к руководству НАБУ по вопросам конкретного расследования. Делаю это впервые. Публично обращаюсь с призывом к НАБУ расследовать резонансные публикации и расставить все точки над" i ". Если кто виноват - наказать! Вечером планирую переговорить по телефону с руководством НАБУ. Это - новый антикоррупционный орган, который имеет репутацию точно независимого от украинских властей органа. И это очень важно для общественного доверия к результатам расследования", - сказал Президент.
Ранее Президент Украины заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе планирует предъявить подозрение "всем виновным" в хищении в Вооруженных силах Украины.
Как повидомлв УНН, Верховная Рада поручила парламентской временной комиссии (ВСК) расследовать факты хищений в Вооруженных силах. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов.
Напомним, подозрения фигурантам дела о закупке деталей для производства оружия в Украине Генеральная прокуратура вручит течение считанных дней, поскольку уже вышла на финишную прямую в своем расследовании.
Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.