В оборонній сфері виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В оборонній сфері України з 2016 року до початку 2018 року виявили фінансові порушення на майже 90 млн грн. Про це йдеться у публічному звіті Державної аудиторської служби України за 2018 рік, передає УНН.
Під час ревізії діяльності Міністерства оборони та 27 об’єктів, що належать до його сфери управління, в зазначений період час мали місце фінансові порушення, які призвели до втрат грошових і матеріальних ресурсів на суму 88,1 млн грн.
Також Держаудитслужба вказала інші недоліки у фінансово-господарській діяльності оборонної сфери. Зокрема, встановлено факти незаконного використання понад 52 тис. га земель на балансі Міноборони - зокрема, відсутність правоустановчих документів на земельні ділянки призвела до їх безповоротної втрати.
Наприклад, у Хмельницькому самовільно захопили і вилучили майже 300 га земель, призначених для квартирно-експлуатаційних відділів, а у Полтаві та Харкові - майже по 800 га. Загальна сума цих земель оцінюється в понад 1,6 млрд грн.
Також оборонне відомство не змогло повернути більше 90 млн грн від своїх боржників через незмогу довести недотримання ними умов договорів. Ще Держаудитслужба встановила, що до ЗСУ постачали неякісне вугілля та димову суміш на суму 9 млн грн.
Як повідомляв УНН, у СБУ розповіли, що до кримінальної відповідальності насьогодні можна притягти тільки за контрабанду зброї, в той час як за переміщення комплектуючих до військової техніки - ні.
Нагадаємо, 27 лютого за результатами аналізу відомостей, викладених в журналістському розслідуванні, про факти корупції в оборонній сфері встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в межах досудових розслідувань, що здійснюють детективи НАБУ.