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СБУ щодо розкрадання оборонного комплексу: притягти до відповідальності за контрабанду запчастин - неможливо

СБУ щодо розкрадання оборонного комплексу: притягти до відповідальності за контрабанду запчастин - неможливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Станом на сьогодні до кримінальної відповідальності можна притягти тільки за контрабанду зброї, коли за переміщення комплектуючих до ремонту ходової частин та інші запчастини до військової техніки до такої відповідальності притягти не можливо. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков на засіданні комітету з питань запобігання і протидії корупції, де розглядали результати журналістського розслідування програмою “Наші гроші з Денисом Бігусом” про масштабне розкрадання бюджетних коштів в оборонному комплексі, передає УНН.

Під час обговорення питання щодо розкрадання коштів, член комітету, позафракційний народний депутат Володимир Парасюк зазначив, що в розслідування “йшла мова про те, що деякі запчастини завозились контрабандним методом, потім завищувалися ціни, і продавали для наших підприємств, які займаються обороною. У мене запитання, чи в питанні контрабанди у Служби безпеки України є якась інформація: хто покривав це, хто організовував коридори? Бо це ж не просто так все потрапляло на територію нашої держави”.

“Коли ви проводите аналіз документів і бачите, що ціни в десятки разів завищують, це у вас не викликає запитань, що це може бути порушення прямої статті Кримінального кодексу України?”, — додав Парасюк.

Відповідаючи на це, Віталій Маяков заявив, що “на сьогоднішній день контрабанда товарів декриміналізована законом ВРУ. До кримінальної відповідальності можна притягнути лише за контрабанду зброї. Контрабанда зброї в цьому випадку не вчинялася. БТРи контрабандою не переміщувалися. Переміщувалися, якщо вірити журналістському розслідуванню, комплектуючі до ремонту ходової частини, інші запчастини”.

Зокрема Маяков зазначив, що СБУ не проводило та не проводить досудових дій щодо порушень, які були висвітлені в журналістському розслідуванні.

“Слідчими СБУ у кримінальних провадженнях обставини яких відображені в журналістському розслідуванні досудове розслідування не здійснювалось і не здійснюється, тому що статті № 191, 364, 410 „Розкрадання у військовій частинах“ не віднесено до підслідності Служб Безпеки. В нас інформації саме по цих обставинах немає”, — сказав Маяков.

Він також додав, що СБУ в ході здійснення контррозвідувального забезпечення оборонного комплексу отримувала інформацію про фінансові порушення: “Відповідно до вимог чинного законодавства, ця інформація у встановленому порядку скеровувалася до органів досудового розслідування відповідно до підслідності. У 2015-2019 роках за матеріалами Служби безпеки іншими правоохоронними органами в цій сфері внесено відомості та розпочато досудове розслідування у 15 кримінальних провадженнях про розкрадання майна і зловживання службовим становищем”.

Як повідомляв УНН, САП відкрила справу щодо корупції в ОПК.

Нагадаємо, 27 лютого за результатами аналізу відомостей, викладених в журналістському розслідуванні, про факти корупції в оборонній сфері встановлено, що частина описаних подій вже досліджується в межах досудових розслідувань, що здійснюють детективи НАБУ.

Як повідомляв УНН, вчора у НАБУ заявляли, що проаналізують інформацію журналістського розслідування про корупцію в оборонці.

Крім того, Президент України Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов’язків першого заступника секретаря РНБО.

Українські Національні Новини

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