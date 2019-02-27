СБУ о хищении оборонного комплекса: привлечь к ответственности за контрабанду запчастей - невозможно

При обсуждении вопроса о хищении средств, член комитета, внефракционный народный депутат Владимир Парасюк отметил, что в расследование "шла речь о том, что некоторые запчасти завозились контрабандным методом, затем по ним завышались цены и продавали для наших предприятий, которые занимаются обороной. У меня вопрос, в вопросе контрабанды у Службы безопасности Украины есть какая информация: кто покрывал это, кто организовывал коридоры? Ведь это не просто так все попадало на территорию нашего государства".

"Когда вы проводите анализ документов и видите, что цены в десятки раз завышают, это у вас не вызывает вопросов, это может быть нарушение прямой статьи Уголовного кодекса Украины?", - добавил Парасюк.

Отвечая на это, Виталий Маяков заявил, что "на сегодняшний день контрабанда товаров декриминализирована законом ВРУ. К уголовной ответственности можно привлечь только за контрабанду оружия. Контрабанда оружия в этом случае не совершалось. БТРы контрабандой не перемещались. Перемещались, если верить журналистскому расследованию, комплектующие к ремонту ходовой части, другие запчасти", - ответил Маяков.

В частности Маяков отметил, что СБУ не проводило и не проводит досудебных действий по нарушениям, которые были освещены в журналистском расследовании.

"Следователями СБУ по уголовным производствах обстоятельства которых отражены в журналистском расследовании досудебное расследование не осуществлялось и не осуществляется, так как статьи № 191, 364, 410 "Хищение в военной частях» не отнесено к подследственности Службы Безопасности. У нас информации именно по этим обстоятельствам нет", - сказал Маяков.

Он также добавил, что СБУ в ходе осуществления контрразведывательной обеспечения оборонного комплекса получала информацию о финансовых нарушениях: "В соответствии с требованиями действующего законодательства, эта информация в установленном порядке направлялась в органы предварительного расследования в соответствии с подследственности. В 2015-2019 годах по материалам Службы безопасности другими правоохранительными органами в этой сфере внесены сведения и начато досудебное расследование по 15 уголовным производствах о хищении имущества и злоупотребления служебным положением".

Как сообщал УНН, САП открыла дело о коррупции в ОПК.



Напомним, 27 февраля по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ.

Как сообщал УНН, вчера в НАБУ заявляли, что проанализируют информацию журналистского расследования о коррупции в оборонке.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.