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В оборонной сфере выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн

В оборонной сфере выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн

Киев  •  УНН

 • 16138 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 года выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн. Об этом говорится в публичном отчете Государственной аудиторской службы Украины по 2018, передает УНН.

Во время ревизии деятельности Министерства обороны и 27 объектов, относящихся к его сфере управления, в указанный период времени произошли финансовые нарушения, которые привели к потерям денежных и материальных ресурсов на сумму 88,1 млн грн.

Также Госаудитслужба указала на другие недостатки в финансово-хозяйственной деятельности оборонной сферы. В частности, установлены факты незаконного использования свыше 52 тыс. га земель на балансе Минобороны - в частности, отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки привело к их безвозвратной потере.

Например, в Хмельницком самовольно захватили и изъяли почти 300 га земель, предназначенных для квартирно-эксплуатационных отделов, а в Полтаве и Харькове - почти по 800 га. Общая сумма этих земель оценивается в более 1,6 млрд грн.

Также оборонное ведомство не смогло вернуть более 90 млн грн от своих должников через неспособность доказать несоблюдение ими условий договоров. Еще Госаудитслужба установила, что в ВСУ поставляли некачественный уголь и дымовую смесь на сумму 9 млн грн.

Как сообщал УНН, в СБУ рассказали, что к уголовной ответственности сегодняшний день можно привлечь только за контрабанду оружия, в то время как за перемещение комплектующих к военной технике - нет.

Напомним, 27 февраля по результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании, о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ.

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