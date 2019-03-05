НАБУ открыли еще одно производство по коррупции в оборонке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировали еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании "Укрспецэкспорт", при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отмечают, чтобы предотвратить распространение недостоверной информации, приведенные факты и переписки между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, ГПУ в НАБУ никогда не передавала.
"НАБУ получило материалы, которые касаются других фактов, которые были приобщены к расследованию детективов", - добавили в НАБУ.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду планируется проведение заседания СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома".
Напомним, в оборонной сфере Украины с 2016 года до начала 2018 выявили финансовые нарушения почти 90 млн грн.