ДБР викличе на допит правоохоронців, які фігурують у розслідуванні розкрадань в "оборонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Державне бюро розслідувань викличе на допит правоохоронців, які фігурують у журналістських розслідуваннях щодо корупції в оборонно-промисловому секторі України. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба на розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає УНН з посиланням на прес-службу Бюро.
"ДБР викличе на допит службових осіб правоохоронних органів, які фігурують у кримінальному провадженні щодо можливого отримання неправомірної вигоди за непроведення досудового розслідування щодо корупції в оборонній сфері", - повідомили у прес-службі з посиланням на слова Труби.
Крім того, за його словами, у рамках досудового розслідування слідчі викликали журналістів на допит. Також він не виключив реєстрації інших проваджень щодо розкрадань.
"На сьогодні це поки одне провадження в ДБР, але я не виключаю реєстрації інших. Ми вивчаємо матеріали розслідування на предмет нашої підслідності", – зазначив директор ДБР.
За словами Труби, оперативно-розшукові дії у цьому провадженні будуть проводити представники інших правоохоронних органів, оскільки у ДБР досі немає оперативних підрозділів.
"Таким чином, у провадженні ДБР, де перевіряється можливість отримання неправомірної вигоди службовими особами одразу трьох правоохоронних органів та ГПУ, оперативний супровід здійснюватиме п’ятий правоохоронний орган – Національна поліція", - уточнили у Бюро.
Нагадаємо, ДБР відкрило провадження у справі розкрадань в оборонній сфері.
Як повідомляв УНН, САП порушила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені журналістами щодо розкрадань в оборонному комплексі України.
Раніше повідомлялося, що сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.