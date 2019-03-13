ДБР викличе на допит правоохоронців, які фігурують у розслідуванні розкрадань в "оборонці"

КИЇВ. 13 березня. УНН. Державне бюро розслідувань викличе на допит правоохоронців, які фігурують у журналістських розслідуваннях щодо корупції в оборонно-промисловому секторі України. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба на розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає УНН з посиланням на прес-службу Бюро.