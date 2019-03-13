ГБР вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в расследовании хищений в "оборонке"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79217 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176580 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142251 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206192 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251875 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213019 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246031 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208212 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487373 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241309 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
78%
Популярные новости

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16667 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16406 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17432 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16051 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14550 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264445 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240779 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326229 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487373 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578961 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32686 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206192 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79155 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75672 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81213 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

ГБР вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в расследовании хищений в "оборонке"

Киев • УНН

 • 13070 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Государственное бюро расследований вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в журналистских расследованиях о коррупции в оборонно-промышленном секторе Украины. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро.

ГБР вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в расследовании хищений в "оборонке"

"ГБР вызовет на допрос должностных лиц правоохранительных органов, которые фигурируют в уголовном производстве относительно возможного получения неправомерной выгоды за непроведение досудебного расследования о коррупции в оборонной сфере", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова Трубы.

Кроме того, по его словам, в рамках досудебного расследования следователи вызвали журналистов на допрос. Также он не исключил регистрации других производств по хищениям.

"На сегодня это пока одно производство в ГБР, но я не исключаю регистрации других. Мы изучаем материалы расследования на предмет нашей подследственности", - отметил директор ГБР.

По словам Трубы, оперативно-розыскные действия в этом производстве будут проводить представители других правоохранительных органов, поскольку у ГБР пока нет оперативных подразделений.

"Таким образом, в производстве ГБР, где проверяется возможность получения неправомерной выгоды должностными лицами сразу трех правоохранительных органов и ГПУ, оперативное сопровождение будет осуществлять пятый правоохранительный орган - Национальная полиция", - уточнили в Бюро.

Напомним, ГБР открыло производство по делу хищений в оборонной сфере.

Как сообщал УНН, САП возбудила уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины.

Ранее сообщалось, что сумма убытков по делам о схем на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,036.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,585.21