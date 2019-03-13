ГБР вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в расследовании хищений в "оборонке"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Государственное бюро расследований вызовет на допрос правоохранителей, которые фигурируют в журналистских расследованиях о коррупции в оборонно-промышленном секторе Украины. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба на расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"ГБР вызовет на допрос должностных лиц правоохранительных органов, которые фигурируют в уголовном производстве относительно возможного получения неправомерной выгоды за непроведение досудебного расследования о коррупции в оборонной сфере", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова Трубы.
Кроме того, по его словам, в рамках досудебного расследования следователи вызвали журналистов на допрос. Также он не исключил регистрации других производств по хищениям.
"На сегодня это пока одно производство в ГБР, но я не исключаю регистрации других. Мы изучаем материалы расследования на предмет нашей подследственности", - отметил директор ГБР.
По словам Трубы, оперативно-розыскные действия в этом производстве будут проводить представители других правоохранительных органов, поскольку у ГБР пока нет оперативных подразделений.
"Таким образом, в производстве ГБР, где проверяется возможность получения неправомерной выгоды должностными лицами сразу трех правоохранительных органов и ГПУ, оперативное сопровождение будет осуществлять пятый правоохранительный орган - Национальная полиция", - уточнили в Бюро.
Напомним, ГБР открыло производство по делу хищений в оборонной сфере.
Как сообщал УНН, САП возбудила уголовное дело по фактам, которые были обнародованы журналистами относительно хищений в оборонном комплексе Украины.
Ранее сообщалось, что сумма убытков по делам о схем на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.