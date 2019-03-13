ДБР відкрило справу щодо розкрадань в "оборонці"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило провадження у справі розкрадань в оборонній сфері. Про це повідомив голова ДБР Роман Труба на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день слідчі ДБР зареєстрували одне кримінальне провадження, але я не виключаю, що в подальшому також будуть реєструватися інші кримінальні провадження", - наголосив Труба.
За його словами, оперативний супровід у цьому кримінальному провадженні не може здійснювати НАБУ, оскільки його працівники фігурують у розслідуванні, – його має забезпечувати Нацполіція.
Раніше повідомлялося, Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України кілька днів тому розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського сюжету.
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Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь". Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло.
Нагадаємо, сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.