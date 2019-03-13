ГБР открыло дело о хищениях в "оборонке"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Государственное бюро расследований открыло производство по делу хищений в оборонной сфере. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба на внеочередном расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день следователи ГБР зарегистрировали одно уголовное производство, но я не исключаю, что в дальнейшем также будут регистрироваться другие уголовные производства", - подчеркнул Труба.
По его словам, оперативное сопровождение в этом уголовном производстве не может осуществлять НАБУ, поскольку его сотрудники фигурируют в расследовании, - его должна обеспечивать Нацполиция.
Ранее сообщалось, Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины несколько дней назад начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.
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Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершала.
Напомним, сумма убытков по делам о схемах на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.