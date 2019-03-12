Розкрадання в "оборонці": у НАБУ розпочали службове розслідування за фактами телесюжету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України кілька днів тому розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами журналістського сюжету. Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у коментарі щодо інформації, викладеної у розслідуванні Bihus.info, передає кореспондент УНН.
“Декілька днів тому нами було розпочате службове розслідування. Ми очікували, що будуть певні нюанси після цієї передачі. Воно проводиться управлінням внутрішнього контролю антикорупційного бюро України”, — сказав Ситник.
За його словами, висновок розслідування після його отримання буде пред’явлено дисциплінарній комісії, якщо будуть підстави до притягнення до відповідальності працівників антикорупційного бюро.
“Ми зацікавлені в тому, щоб максимально повно надати всі матеріали, необхідні колегам з ДБР для того, щоб провести це розслідування”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, раніше у вівторок Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ “Оптимумспецдеталь”. Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло.