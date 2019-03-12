Хищение в "оборонке": в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины несколько дней назад начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии относительно информации, изложенной в расследовании Bihus.info, передает корреспондент УНН.

"Несколько дней назад нами было начато служебное расследование. Мы ожидали, что будут определенные нюансы после этой передачи. Оно проводится управлением внутреннего контроля антикоррупционного бюро Украины", - сказал Сытник.

По его словам, вывод расследования после его получения будет предъявлено дисциплинарной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работников антикоррупционного бюро.

"Мы заинтересованы в том, чтобы максимально полно предоставить все материалы, необходимые коллегам из ГБР для того, чтобы провести это расследование", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее во вторник Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро были направлены материалы дела, из которых выплывает вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершало.

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