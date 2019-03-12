Хищение в "оборонке": в НАБУ начали служебное расследование по фактам телесюжета

"Несколько дней назад нами было начато служебное расследование. Мы ожидали, что будут определенные нюансы после этой передачи. Оно проводится управлением внутреннего контроля антикоррупционного бюро Украины", - сказал Сытник.

По его словам, вывод расследования после его получения будет предъявлено дисциплинарной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работников антикоррупционного бюро.

"Мы заинтересованы в том, чтобы максимально полно предоставить все материалы, необходимые коллегам из ГБР для того, чтобы провести это расследование", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее во вторник Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро были направлены материалы дела, из которых выплывает вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершало.