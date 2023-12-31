У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  112575 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
  •  128654 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  152727 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  181106 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  218967 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  260072 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  264830 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  263547 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  221795 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213806 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195774 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193644 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198287 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180372 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169501 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

рф имеет самолеты, способные запускать многочисленные ракеты, но испытывает недостаток самих ракет, по словам представителя Воздушных Сил ВСУ.

Война •   •  7620 просмотра
У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

Количество жертв взрыва в белгороде возросло до 21, в том числе 3 детей; 110 получили ранения. Повреждены более 30 зданий и 51 автомобиль.

Война •   •  11185 просмотра
Взрывы в белгороде: в рф заявили, что количество погибших увеличилось до 21 человека

Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

ПС ВСУ сообщают, что угроза российских беспилотников сохраняется в Херсонской и Николаевской областях, в то время как другие регионы проинформированы, что опасность миновала.

Война •   •  12596 просмотра
Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов

Поступает информация о попаданиях в несколько жилых домов в городе, сообщается о пожарах. На месте уже работают все соответствующие службы, - информирует мэр города.

Война •   •  14192 просмотра
Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов

БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  16807 просмотра
БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях

Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области

российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.

Война •   •  15836 просмотра
Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области

Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.

В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.

Война •   •  18196 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.

Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17

Количество жертв обстрела Киева 29 декабря возросло до 17 человек, поисковые работы продолжаются.

Война •   •  21773 просмотра
Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17

В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили "Шахеды"

В Украине объявлена воздушная тревога, поскольку БПЛА угрожают многим регионам; Киев также находится под ракетной угрозой.

Война •   •  25851 просмотра
В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили "Шахеды"

В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны

Польские военные не нашли следов российской ракеты, которая, как сообщалось, вошла в воздушное пространство во время атаки на Украину. Сейчас поисковая операция завершена.

Война •   •  26366 просмотра
В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны