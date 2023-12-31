У России достаточно носителей, но с количеством ракет есть вопросы - Игнат

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что рф имеет достаточно различных самолетов, которые могут взять большое количество оружия, впрочем относительно самих ракет - в этом россияне сталкиваются с нехваткой. Об этом он рассказал в телемарафоне "Единые новости", передает УНН.

Носителей достаточно. Один самолет, ТУ-95, - которых вчера ночью было 18, которые наносили удар, - один самолет может иметь под крыльями 8 ракет. Самолетов у них десятки - объяснил Игнат.

Он также привел пример, что у рф кроме ТУ-95, а также ТУ-160, которые могут взять еще больше ракет. Но вопрос именно в ракетах, отметил спикер ВС ВСУ.

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Накопленная сила удара оккупантов в определенный промежуток времени, зависит от того, сколько враг может себе позволить использовать.

Сколько себе они могут позволить нанести удар конкретно в эту ночь, или в другую, и так далее. Все зависит от того, сколько враг может себе позволить использовать. - считает спикер ПС ВСУ.

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Ракета - это дефицит для них на сегодня, потому что изготавливается она не так быстро, она дорогая. - подчеркнул он.

Также говорится о том, что процесс производства ракет действительно длительный: нужна проверка и доставка к носителям.

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