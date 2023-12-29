Игнат о сообщениях о нарушении воздушного пространства Польши: сигнал партнерам усилить ПВО Украины

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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
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Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  193859 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  211687 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  228039 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  201698 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  203692 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  188818 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  190842 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  196817 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  179136 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168677 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151805 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  133065 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  130010 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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Игнат прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Польши.

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В Германии грузовик сбил пешеходов, убив одну женщину и ранив пятерых; водитель, возможно, имел проблемы со здоровьем.

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Удар рф по Конотопу на Сумщине: повреждены четыре многоэтажки

В результате российской атаки на Конотоп были повреждены здания и ранены три человека; спасатели быстро потушили пожар в автомобиле.

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Удар рф по Конотопу на Сумщине: повреждены четыре многоэтажки

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Качество воздуха в Киеве нормализовалось после загрязнения в результате российской атаки; уровень загрязняющих веществ не превысил предельно допустимые нормы. Сообщается о трех смертях и 24 ранениях в результате атаки.

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Президент Молдовы Санду призвала усилить противовоздушную оборону Украины после ночной атаки рф, в результате которой пострадали сотни украинцев.

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"Необходимо усиливать ПВО Украины": Санду отреагировала на массированную ракетную атаку рф

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Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 28 декабря принял участие в организованной правительством встречи с детьми, привезенными с оккупированных россией территорий Украины.

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В беларусь прибыла группа депортированных украинских детей из рф, их встречал лукашенко - СМИ

Всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия - САП

Высший совет правосудия отстранил всех четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 000 долларов США.

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Всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия - САП