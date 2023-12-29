Игнат о сообщениях о нарушении воздушного пространства Польши: сигнал партнерам усилить ПВО Украины

Утреннее сообщение о вхождении в воздушное пространство Польши "неопознанного объекта" во время очередной массированной атаки россии на Украину является очередным сигналом партнерам о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет УНН.

"Огромные атаки, то есть, много летит в воздухе всего. Массированная атака. И такие случаи случаются уже не впервые", - отметил Игнат.

Он напомнил, что мы видели несколько месяцев назад даже на территории Румынии "и ударные БПЛА в частности там падают, и обломки и т.д." "Так же это происходило и на территории Польши тоже в прошлом году", - указал он.

То есть, это не является чем-то новым. В результате, собственно, таких массированных атак такое может случаться. Враг атакует наши приграничные территории, в том числе и на западе, это и Львовская область, Ивано-Франковская, поэтому, такое возможно. Это еще один знак и еще один сигнал для наших партнеров, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО для того, чтобы мы стали тем щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и таким образом защитили их - сказал Игнат.

Во время атаки россии на Украину "неизвестный объект" залетел в воздушное пространство Польши

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда после появления в воздушном пространстве Польши неопознанного объекта созывает сегодня срочное совещание в Бюро национальной безопасности Польши с участием министра национальной обороны, начальника Генштаба и главы Оперативного командования вооруженных сил.