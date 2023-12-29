Игнат о сообщениях о нарушении воздушного пространства Польши: сигнал партнерам усилить ПВО Украины
Игнат прокомментировал сообщения о нарушении воздушного пространства Польши.
Грузовик въехал в группу пешеходов в немецком городе Пассау: один погибший, несколько раненых
В Германии грузовик сбил пешеходов, убив одну женщину и ранив пятерых; водитель, возможно, имел проблемы со здоровьем.
Удар рф по Конотопу на Сумщине: повреждены четыре многоэтажки
В результате российской атаки на Конотоп были повреждены здания и ранены три человека; спасатели быстро потушили пожар в автомобиле.
После ракетной атаки рф: в Киеве нормализовалось качество воздуха - КГГА
Качество воздуха в Киеве нормализовалось после загрязнения в результате российской атаки; уровень загрязняющих веществ не превысил предельно допустимые нормы. Сообщается о трех смертях и 24 ранениях в результате атаки.
Атака рф на Днепр: количество погибших возросло до шести, среди пострадавших - 1,5 летний ребенок
Российский ракетный удар по Днепру привел к гибели 6, ранению 28 человек, в том числе ребенка; город подвергся значительным разрушениям.
Кипер о последствиях утренней атаки рф: двое жителей многоэтажки в Одессе до сих пор без связи
Кипер рассказал о последствиях утренней атаки рф в Одессе.
"Необходимо усиливать ПВО Украины": Санду отреагировала на массированную ракетную атаку рф
Президент Молдовы Санду призвала усилить противовоздушную оборону Украины после ночной атаки рф, в результате которой пострадали сотни украинцев.
Ракетная атака на Запорожье: количество раненых возросло до 12
В результате российского удара по Запорожью погибли четверо, ранены 12; спасательные работы продолжаются.
В беларусь прибыла группа депортированных украинских детей из рф, их встречал лукашенко - СМИ
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 28 декабря принял участие в организованной правительством встречи с детьми, привезенными с оккупированных россией территорий Украины.
Всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия - САП
Высший совет правосудия отстранил всех четырех судей Киевского апелляционного суда, которых подозревают в получении взятки в размере 35 000 долларов США.