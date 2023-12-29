Во время атаки россии на Украину "неизвестный объект" залетел в воздушное пространство Польши
Киев • УНН
"Неизвестный объект" вошел в польское воздушное пространство из Украины во время российской атаки.
В воздушное пространство Польши со стороны Украины сегодня утром во время атаки россии залетел неопознанный воздушный объект. Польские силы ПВО наблюдали за ним до потери сигнала, сообщило командование ВС страны, пишет УНН.
В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий РПЗ задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства.
Напомним
Во время вражеской атаки в пятницу в небе над Украиной было сбито 114 из 158 воздушных целей - ракеты различных типов и ударные БплА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Есть погибшие и десятки раненых.
Во время атаки россии на Украину "неизвестный объект" залетел в воздушное пространство Польши
"Неизвестный объект" вошел в польское воздушное пространство из Украины во время российской атаки.
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