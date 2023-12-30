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В Днепре из-за падения обломков ракеты загорелся пожар, на Никопольщине в результате обстрелов есть пострадавшие

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 17:12  •  8884 просмотра

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Обломки снарядов вызвали пожар в Днепре, а обстрел в Никопольском районе ранил женщину и повредил инфраструктуру.

В Днепре из-за падения обломков сбитой вражеской ракеты есть разрушения на территории предприятия. За день оккупанты обстреливали Никопольщину артиллерией и целились по району дронами, пострадала женщина. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В течение дня агрессор обстреливал Никопольщину артиллерией и целился по району беспилотниками.  Удары пришлись по райцентру, Марганецкой и Мировской громадам. 

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате атаки рф ранена 65-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены админздание и коммунальное предприятие. Произошел пожар на территории агрофирмы. Спасатели оперативно укротили огонь. 

Кроме того, изуродованы пятиэтажка и 20 частных домов. Из одного из них спасатели деблокировали 87-летнего мужчину. Он не пострадал. 

Разбиты и 18 хозяйственных построек, авто. Задело газопроводы и линии электропередач. Без света остались почти 1300 семей.

В Днепре из-за падения обломков сбитой ракеты есть разрушения на территории предприятия. Возникло возгорание, его потушили. Побиты и легковые машины и автобусы. Прошло без погибших и пострадавших

- указал глава ОВА. 

Ранее 

УНН сообщал, что в субботу, 30 декабря, украинские военные сбили над Днепром управляемую авиационную ракету Х-59. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
У Дніпрі через падіння уламків ракети зайнялася пожежа, на Нікопольщині внаслідок обстрілів є постраждалі
Fire starts in Dnipro due to falling rocket debris, injured in Nikopol region as a result of shelling
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