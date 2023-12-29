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На фоне масштабного удара рф по Украине: в немецком Бундестаге призывают передать Киеву ракеты Taurus

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 16:36  •  8435 просмотра

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Немецкие политики призывают Берлин передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" на фоне масштабного ракетного удара рф по Украине.

На фоне очередного массированного ракетного удара рф по Украине представитель крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Норберт Реттген призвал Берлин передать Украине больше дальнобойного вооружения. об этом со ссылкой на Tagesschau, передает УНН.

Детали 

Россия снова накрывает Украину волной террора и сознательно направляет свои атаки против гражданского населения. Германия должна наконец предоставить оружие, которое позволит Украине уничтожить склады оружия и линии поставок за линией фронта: Taurus

- заявил политик.

Вместе с тем вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от Зеленых заявила о новых "российских военных преступлениях". Она призвала к дальнейшей солидарности с Украиной.

Также политик по вопросам обороны от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала призывы к мирным переговорам в нынешней ситуации. По ее словам, россия хочет просто уничтожить Украину. 

Справочно

Taurus - немецкие управляемые ракеты с радиусом действия до 500 километров. Они являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже успешно используются украинскими военными.

Они сбрасываются истребителями и самостоятельно находят свои цели, могут лететь под радарами. Taurus считаются эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

Напомним,

Осенью Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus, может быть принята только после тщательного рассмотрения. По его словам, Германия должна гарантировать, что не будет эскалации войны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
На тлі масштабного удару рф по Україні: у німецькому Бундестазі закликають передати Києву ракети Taurus
Against the backdrop of russia's large-scale attack on Ukraine: the German Bundestag calls for the transfer of Taurus missiles to Kyiv
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На фоне масштабного удара рф по Украине: в немецком Бундестаге призывают передать Киеву ракеты Taurus

Немецкие политики призывают Берлин передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" на фоне масштабного ракетного удара рф по Украине.

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