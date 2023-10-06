Шольц про відмову постачати Taurus: боїться ескалації та говорить про необхідність дотримання конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав причини відмови передання Україні крилатих ракет Taurus, посилаючись на конституційні обмеження та ризик ескалації війни, пише Politico, передає УНН.
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На запитання журналістів, чому Німеччина не хоче відправляти крилаті ракети Taurus, канцлер заявив, що таке рішення може бути ухвалене лише після ретельного розгляду.
"Зрештою, коли війна триває так довго, ці міркування не можуть припинитися одразу. Уряд завжди має брати до уваги, чого вимагає від нас конституція та які наші варіанти дій", - заявив Шольц.
Він також додав, що Німеччина має гарантувати, що не буде ескалації війни.
"Німеччина не стане частиною конфлікту. Моє завдання як канцлера - забезпечити це", - наголосив очільник німецького уряду.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світова спільнота має збільшити тиск на російського диктатора володимира путіна, аби він зупинив війну в Україні.