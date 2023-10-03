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Шольц закликав світ чинити більший тиск на путіна

Шольц закликав світ чинити більший тиск на путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світова спільнота має збільшити тиск на російського диктатора володимира путіна, аби він зупинив війну в Україні. Про це німецький високопосадовець заявив під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі 2 жовтня, пише УНН.

Цитата 

"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: “я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, у тому числі, власних солдатів"”, - сказав Шольц.

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Він зауважив, що необхідно зробити все можливе, аби війна завершилася, а Україна змогла захистити свою цілісність і незалежність.

Шольц позитивно оцінив переговори на рівні політичних радникі: спочатку в Копенгагені, потім у Джиді, до яких також долучились представники Китаю, ПАР і Бразилії.

"Це поки ще не обіцянка рішення. У цій ситуації важко сказати, що ми маємо надію, але це, я вважаю, шлях", - сказав він. 

Глава уряду Німеччини вважає, що путін із радістю взяв би мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: "це - ваше, це - наше", - і був би задоволений тоді, адже так він собі уявляє світ.

"Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше", - наголосив Шольц, додавши, що партнери намагалися цього уникнути.

Він заявив, що в Україні наразі неймовірно багато руйнувань, скрізь міни, неймовірно багато людей загинуло, економіка зруйнована.

"Але його (путіна - ред.) все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою", - сказав Шольц.

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