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Шольц призвал мир оказывать большее давление на путина

Шольц призвал мир оказывать большее давление на путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мировое сообщество должно увеличить давление на российского диктатора владимира путина, чтобы он остановил войну в Украине. Об этом немецкий чиновник заявил во время "диалога с гражданами" в Гамбурге 2 октября, пишет УНН.

Цитата 

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: “я буду продолжать пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это будет стоить жизней, в том числе, собственных солдат"”, - сказал Шольц.

Детали

Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы война завершилась, а Украина смогла защитить свою целостность и независимость.

Шольц положительно оценил переговоры на уровне политических советников: сначала в Копенгагене, затем в Джиди, к которым также присоединились представители Китая, ЮАР и Бразилии.

"Это пока ещё не обещание решения. В этой ситуации трудно сказать, что мы имеем надежду, но это, я считаю, путь", - сказал он. 

Глава правительства Германии считает, что путин с радостью взял бы карту Европы, перо, нарисовал бы линию и сказал: "это - ваше, это - наше", - и был бы доволен тогда, ведь так он себе представляет мир.

"Но я подчёркиваю: так не может быть правильным, когда большой сильный сосед говорит, что ему нужна часть твоей территории. Суть конфликта в том, что речь идет на самом деле о завоевании страны, ни о чем другом", - подчеркнул Шольц, добавив, что партнеры пытались этого избежать.

Он заявил, что в Украине сейчас невероятно много разрушений, везде мины, невероятно много людей погибло, экономика разрушена.

"Но его (путина - ред.) все это не интересует, ведь где-то в учебниках истории впоследствии должно быть написано: он сделал свое государство великим", - сказал Шольц.

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