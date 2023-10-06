Шольц об отказе поставлять Taurus: боится эскалации и говорит о необходимости соблюдения конституции

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал причины отказа передачи Украине крылатых ракет Taurus, ссылаясь на конституционные ограничения и риск эскалации войны, пишет Politico, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистов, почему Германия не хочет отправлять крылатые ракеты Taurus, канцлер заявил, что такое решение может быть принято только после тщательного рассмотрения.

"В конце концов, когда война длится так долго, эти соображения не могут прекратиться сразу. Правительство всегда должно принимать во внимание, чего требует от нас конституция и каковы наши варианты действий", - заявил Шольц.

Он также добавил, что Германия должна гарантировать, что не будет эскалации войны.

"Германия не станет частью конфликта. Моя задача как канцлера - обеспечить это", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мировое сообщество должно увеличить давление на российского диктатора владимира путина, чтобы он остановил войну в Украине.

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